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Боруссия Д - Севилья 2:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Боруссия и Севилья встретились в ответном матче ЛЧ.

Боруссия Д - Севилья
Боруссия Д - Севилья
Getty Images

Во вторник, 9 марта, Боруссия Д принимает Севилью в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 35-й минуте встречи голом в воротах гостей отличился форвард "шмелей" Эрлинг Холанд. Позже, на 48-й минуте, норвежец оформил еще один гол, но арбитр его не засчитал, назначив пенальти, который снова реализовал Холанд. На этот 11-метровый ответил Эн-Несири также реализовав удар, а уже в дополнительное время оформив дубль и сравняв счет на табло.

Обзор матча Боруссия Д - Севилья:

Боруссия - Севилья 2:2 (общий счет 5:4)

Голы: Холанд, 35, 54 (пен) - Эн-Несири, 69 (пен), 90+6.

Боруссия: Хитц - Морей (Менье, 90+5), Джан, Хуммельс, Шульц (Загаду, 89) - Дахуд, Дилейни, Беллинхем - Азар (Пасслак, 67), Холанд, Ройс.

Севилья: Боно - Навас, Кунде, Карлос, Акуна - Хордан (Гомес, 60), Фернандо (Ракитич, 86), Оскар (Торрес, 79) - Сусо (Мунир, 86), Эн-Несири, Окампос (Де Йонг, 60).

Предупреждения: Морей, 20, Холанд, 55, Джан, 67 - Акуна, 40, Хордан, 55, Кунде, 51, Оскар, 71, Фернандо, 76, Карлос, 77.

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