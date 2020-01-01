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Ювентус - Порту 3:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Ювентус принимал Порту в поединке Лиги чемпионов.

Ювентус - Порту
Ювентус - Порту
Getty Images

Во вторник, 9 марта, Ювентус и Порту сыграли ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальский клуб в меньшинстве вырвал победу у туринцев.

Счет в матче открыли уже на 19-й минуте гости. Сержиу Оливейра реализовал пенальти и вывел команду вперед. на этом голы первого тайма завершились. После перерыва ответили туринцы - гол забил Кьеза, а на 63-й минуте он же оформил дубль и вывел команду вперед. Поскольку основная часть времени не выявила четвертьфиналиста Лиги чемпионов, в поединке провели еще один тайм. Сначала голом отметился игрок Порту Сержиу Оливейра, а затем туринцы ответили голом Рабьо.

Смотри обзор матча Ювентус - Порту:

Ювентус - Порту 3:2 (первый матч - 1:2)

Голы: Кьеза, 49, 63, Рабио, 118 - Оливейра, 19 (пен.), 115

Ювентус: Щесны - Куадрадо, Демирал, Бонуччи (де Лигт, 75), Алекс Сандро - Рэмси (Маккенни, 75), Рабио, Артур (Кулусевски, 101), Кьеза (Бернардески, 102) - Роналду, Мората.

Порту: Маркесин - Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси (Луис Диас, 71) - Корона (Лейте, 118), Оливейра (Лум, 119), Урибе (Груйич, 90), Отавио (Сарр, 62) - Марега (Мартинес, 106), Тареми.

Предупреждения: Кьеза, Куадрадо, Бернардески, Кулусевски - Отавио, Тареми, Оливейра, Мбемба.

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Теги: Ювентус, Порту, футбол, Лига чемпионов
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