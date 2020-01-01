Пирло: Я впервые вылетел из Лиги чемпионов, это плохо

Специалист считает, что его подопечные выложились на сто процентов и хорошо себя проявили.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал вылет своей команды от Порту из розыгрыша Лиги чемпионов-2020/21.

"Мы хорошо начали матч, могли сразу же открыть счет после удара Альваро Мораты. Но не получилось, потому сразу же пропустили с пенальти и даже могли проигрывать 0:2.

Во втором тайме играли уже так, как надо, чему помогло и численное большинство. Все могло сложиться по-другому, если бы мы забили в дебюте. Когда ты пропускаешь, матч идет по совершенно другому сценарию.

Такие вещи случаются в жизни тренеров. Я впервые вылетел из Лиги чемпионов, это плохо, но мы должны засучить рукава и продолжить работу. На дворе только март.

Не думаю, что мы вправе сетовать на игру или требовать большего от игроков. Сегодня они выложились на все сто процентов", - приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче 1/8 финала турнира Ювентус уступил Порту на выезде со счетом 1:2, а в ответном домашнем поединке выиграл со счетом 3:2. Таким образом, Порту вышел в четвертьфинал турнира благодаря голам на выезде.