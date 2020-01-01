Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пирло: Я впервые вылетел из Лиги чемпионов, это плохо

Комментариев: 0
Специалист считает, что его подопечные выложились на сто процентов и хорошо себя проявили.
Андреа Пирло
Андреа Пирло
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал вылет своей команды от Порту из розыгрыша Лиги чемпионов-2020/21.

"Мы хорошо начали матч, могли сразу же открыть счет после удара Альваро Мораты. Но не получилось, потому сразу же пропустили с пенальти и даже могли проигрывать 0:2.

Во втором тайме играли уже так, как надо, чему помогло и численное большинство. Все могло сложиться по-другому, если бы мы забили в дебюте. Когда ты пропускаешь, матч идет по совершенно другому сценарию.

Такие вещи случаются в жизни тренеров. Я впервые вылетел из Лиги чемпионов, это плохо, но мы должны засучить рукава и продолжить работу. На дворе только март.

Не думаю, что мы вправе сетовать на игру или требовать большего от игроков. Сегодня они выложились на все сто процентов", - приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче 1/8 финала турнира Ювентус уступил Порту на выезде со счетом 1:2, а в ответном домашнем поединке выиграл со счетом 3:2. Таким образом, Порту вышел в четвертьфинал турнира благодаря голам на выезде.

Поделись:
Теги: Андреа Пирло, футбол, Ювентус, Лига чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь