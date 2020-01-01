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Тренер Боруссии Д: Здорово, что вышли в четвертьфинал

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Терзич гордится достижением своей команды.
Эдин Терзич
Эдин Терзич
Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Эдин Терзич прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Здорово, что вышли в четвертьфинал. Прекрасные ощущения. Мы рады нашему достижению и довольны показанной игрой. Гордимся ребятами.

Мы сражались до самого конца. Дортмунд далеко не всегда попадает в восьмерку лучших команд в Европе, так что мы очень гордимся своим достижением", - приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче 1/8 финала турнира "шмели" на выезде обыграли Севилью со счетом 3:2, а в ответной встрече команды сыграли вничью - 2:2, и, таким образом, дортмундцы вышли в следующий раунд

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Теги: Эдин Терзич, Лига чемпионов, Боруссия Д, футбол
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