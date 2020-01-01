Лопетеги - о вылете Севильи из ЛЧ: Никто не может упрекнуть нас в плохой игре

Специалист считает, что его команда превзошла Боруссию Д в трех таймах из четырех.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов от дортмундской Боруссии.

"Я думаю, никто не может упрекнуть нас в плохой игре или в отсутствии характера и воли к победе. Не дав сопернику создать практически ни одного момента, мы проигрывали два мяча. Вот почему я считаю, что настрой, боевой дух и воля к победе команды были на таком высоком уровне сегодня.

Мы могли пройти дальше, и мы заслуживали этого. Команда сыграла великолепно во всех смыслах: отлично атаковала, хорошо защищалась, показала желание и характер. Жалко, что мы не были вознаграждены за это. Мы превзошли Боруссию в трех таймах из четырех", - приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Напомним, Севилья на выезде сыграла вничью с Боруссией Д (2:2), но по сумме двух матчей покинула турнир.