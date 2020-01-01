Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лопетеги - о вылете Севильи из ЛЧ: Никто не может упрекнуть нас в плохой игре

Комментариев: 0
Специалист считает, что его команда превзошла Боруссию Д в трех таймах из четырех.
Хулен Лопетеги
Хулен Лопетеги
Getty Images

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов от дортмундской Боруссии.

"Я думаю, никто не может упрекнуть нас в плохой игре или в отсутствии характера и воли к победе. Не дав сопернику создать практически ни одного момента, мы проигрывали два мяча. Вот почему я считаю, что настрой, боевой дух и воля к победе команды были на таком высоком уровне сегодня.

Мы могли пройти дальше, и мы заслуживали этого. Команда сыграла великолепно во всех смыслах: отлично атаковала, хорошо защищалась, показала желание и характер. Жалко, что мы не были вознаграждены за это. Мы превзошли Боруссию в трех таймах из четырех", - приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Напомним, Севилья на выезде сыграла вничью с Боруссией Д (2:2), но по сумме двух матчей покинула турнир.

Поделись:
Теги: Хулен Лопетеги, Севилья, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь