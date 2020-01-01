Тренер Порту - о проходе Ювентуса в ЛЧ: Такие матчи попадают в историю клуба

Консейсау поздравил команду с блестяще проделанной работой.

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау подвел итоги противостояния с Ювентусом в Лиге чемпионов, в результате которого его команда вышла в четвертьфинал турнира.

"Такие матчи попадают в историю клуба. Игроки зажгли болельщиков своей страстью.

У меня коллектив, состоящий из очень храбрых игроков, которые идеально воплотили в жизнь мой план. А ведь нам противостояла великая команда с футболистами высочайшего класса. Нам пришлось трудно, но и мы создали сложности Ювентусу.

Мы были настоящей командой. Я очень благодарен ребятам и хочу их поздравить с блестяще проделанной работой. После удаления Тареми мы показали, из чего сделан Порту. Ни на секунду не переставали верить в успех. Это то, что у Порту в крови.

Перед дополнительным временем сказал игрокам, что каждый должен постараться еще лучше. В таких ситуациях мы часто находим свою лучшую игру", - приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Напомним, Порту в меньшинстве уступил Ювентусу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3), но прошел в следующий раунд благодаря голам на выезде.