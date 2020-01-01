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Порту сенсационно вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, выбив Ювентус

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Команды играли овертаймы, однако, Порту удалось пройти в 1/4 финала ЛЧ.
Футболисты Порту
Футболисты Порту
Getty Images

Порту сенсационно выбил Ювентус в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Драконы вышли вперед на 19-й минуте благодаря голу Сержиу Оливейры с пенальти. Во втором тайме Федерико Кьеза оформил дубль и перевел матч в дополнительное время.

В течение двух минут во втором тайме две желтые карточки получил форвард Порту Мехди Тареми, оставивший португальцев в меньшинстве.

В овертайме Сержиу Оливейра забил прекрасным ударом со штрафного, и этот мяч стал решающим. Через несколько минут Адриен Рабьо принес победу Ювентусу, но для выхода в четвертьфинал этого было недостаточно.

Порту вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов вслед за дортмундской Боруссией, которая выбила Севилью.

Ювентус — Порту 3:2 (первый матч — 1:2)

Голы: Кьеза, 49, 63, Рабио, 118 — Оливейра, 19 (пен.), 115

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Демирал, Бонуччи (де Лигт, 75), Алекс Сандро — Рэмси (Маккенни, 75), Рабио, Артур (Кулусевски, 101), Кьеза (Бернардески, 102) — Роналду, Мората.

Порту: Маркесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси (Луис Диас, 71) — Корона (Лейте, 118), Оливейра (Лум, 119), Урибе (Груйич, 90), Отавио (Сарр, 62) — Марега (Мартинес, 106), Тареми.

Предупреждения: Кьеза, Куадрадо, Бернардески, Кулусевски — Отавио, Тареми, Оливейра, Мбемба

На 54-й минуте был удален Мехди Тареми (Порту) (второе предупреждение). 
 

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Теги: Порту, Ювентус, футбол, Лига чемпионов
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