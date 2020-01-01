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Холанд вывел Боруссию Д в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Боруссия и Севилья сыграли в результативную ничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футболисты Боруссии Д
Футболисты Боруссии Д
Getty Images

Боруссия сыграла с Севильей вничью в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:2. Первый матч в Испании Шмели выиграли со счетом 3:2.

На 35-й минуте счет открыл Эрлинг Холанд. Ассистировал норвежцу Марко Ройс.

На 54-й минуте Холанд оформил дубль, реализовав пенальти. Нападающий со второй попытки пробил вратаря севильцев.

На 69-й минуте нападающий Севильи Юссеф Эн-Несири точным ударом с точки сократил отставание в счете. Сравнял счет все тот же Эн-Несири, но этого севильцам не хватило чтобы перевести игру в овертайм.

Боруссия — Севилья 2:2 (общий счет 5:4)

Голы: Холанд, 35, 54 (пен) — Эн-Несири, 69 (пен), 90+6.

Боруссия: Хитц — Морей (Менье, 90+5), Джан, Хуммельс, Шульц (Загаду, 89) — Дахуд, Дилейни, Беллинхем — Азар (Пасслак, 67), Холанд, Ройс.

Севилья: Боно — Навас, Кунде, Карлос, Акуна — Хордан (Гомес, 60), Фернандо (Ракитич, 86), Оскар (Торрес, 79) — Сусо (Мунир, 86), Эн-Несири, Окампос (Де Йонг, 60).

Предупреждения: Морей, 20, Холанд, 55, Джан, 67 — Акуна, 40, Хордан, 55, Кунде, 51, Оскар, 71, Фернандо, 76, Карлос, 77.

 

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Теги: Боруссия Д, Севилья, Лига чемпионов, футбол
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