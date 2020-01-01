Безумие в ЛЧ: VAR отменил гол Холанда, назначив пенальти в ворота Севильи, который били дважды

Эрлинг Холанд с трудом оформил дубль в матче с Севильей.

Необычный момент случился в ответном матче Боруссии Д и Севильи в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В начале второго тайма Эрлинг Холанд забил второй гол, который стал для него вторым в этом матче, арбитр Джюнейт Чакыр после подсказки VAR отправился пересматривать эпизод.

Через некоторое время Чакыр отменил гол Холанда, однако назначил пенальти в ворота Севильи. Сам же Холанд отправился его пробивать, но не переиграл вратаря Яссина Буну.

Однако вновь турецкому рефери подсказали пересмотреть эпизод и 11-метровый пришлось перебить. Со второй попытки Холанд реализовал пенальти.

Ранее сообщалось, что Холланд вписал свое имя в историю Лиги чемпионов, став самым молодым игроком, забившим в 6 матчах Лиги чемпионов подряд.