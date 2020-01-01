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Холанд вписал свое имя в историю Лиги чемпионов

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Холанд стал самым молодым игроком, забившим в 6 матчах Лиги чемпионов подряд.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Во вторник, 9 марта, Боруссия принимает Севилью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом тайме счет открыл нападающий дортмундской команды Эрлинг Холанд.

Видео гола:

Этот матч стал шестым подряд поединком Лиги чемпионов для 20-летнего норвежца, в котором он забивает гол. По этому показателю Холанд стал самым молодым игроком, сообщает Opta.

Ранее Райола назвал клубы, которые могут позволить себе трансфер Холланда.

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Теги: Эрлинг Холанд, Боруссия Д, футбол
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