Холанд вписал свое имя в историю Лиги чемпионов

Холанд стал самым молодым игроком, забившим в 6 матчах Лиги чемпионов подряд.

Во вторник, 9 марта, Боруссия принимает Севилью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом тайме счет открыл нападающий дортмундской команды Эрлинг Холанд.

Видео гола:

Этот матч стал шестым подряд поединком Лиги чемпионов для 20-летнего норвежца, в котором он забивает гол. По этому показателю Холанд стал самым молодым игроком, сообщает Opta.

Ранее Райола назвал клубы, которые могут позволить себе трансфер Холланда.