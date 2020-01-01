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Клопп оценил шансы Ливерпуля в Лиге чемпионов

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Наставник Ливерпуля уверен в проходе Лейпцига.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп накануне ответного матча против Лейпцига выразил уверенность в возможностях своих футболистов.

Почему мы можем выиграть Лигу чемпионов? Две причины: во-первых, наш уровень, во-вторых, футбол как таковой. У тебя всегда есть шанс выиграть ближайший матч. Мы провели только первый тайм, нас ждет второй. Я в нас не сомневаюсь. Будем биться как надо.

Я рад, что в среду у нас будет такая возможность. У нас были хорошие эпизоды в этом сезоне: “шпоры“, Вест Хэм недавно. Беда со стабильностью. В Лиге чемпионов мы на ходу. У Лейпцига своя динамика, он выиграл четыре последних матча [на внутренней арене]. Но предыдущие результаты не влияют на эту игру.

Я говорил пять тысяч раз, что мы бы так не любили футбол, если бы никто не мог смотреть его на стадионе. Нам не хватает болельщиков. У нас была атмосфера, какую мало где в мире встретишь. Это не оправдание [нашим плохим результатам], но в трудные времена она могла помочь. Не дождусь дня, когда людей снова пустят на трибуны“, - отметил Клопп.

Матч Ливерпуль - Лейпциг состоится в среду, 10 марта. В первом матче британцы выиграли 2:0.

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Теги: Ливерпуль, футбол, Лига чемпионов, Юрген Клопп
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