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Неймар пропустит ответный поединок с Берселоной

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Звездный форвард ПСЖ не успевает восстановиться от травмы.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар не поучаствует в ответном матче 1/8 финала против Барселоны.

Об этом сообщает The Athletic.

Бразилец форвард продолжит восстановление после травмы приводящей мышцы, из-за которой пропустил первую игру с каталонцами (4:1) в середине февраля.

Поединок состоится в среду, 10 мартя. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Неймар забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в 18 матчах во всех турнирах.

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Теги: Неймар, Лига чемпионов, ПСЖ, Барселона
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