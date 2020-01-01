Неймар пропустит ответный поединок с Берселоной
Звездный форвард ПСЖ не успевает восстановиться от травмы.
Нападающий ПСЖ Неймар не поучаствует в ответном матче 1/8 финала против Барселоны.
Об этом сообщает The Athletic.
Бразилец форвард продолжит восстановление после травмы приводящей мышцы, из-за которой пропустил первую игру с каталонцами (4:1) в середине февраля.
Поединок состоится в среду, 10 мартя. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.
В текущем сезоне Неймар забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в 18 матчах во всех турнирах.
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