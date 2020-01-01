Арбитр матча ПСЖ - Истанбул дисквалифицирован до конца сезона

УЕФА вынес решение в отношении румынских судей матча Лиги чемпионов.

УЕФА дисквалифицировал румынского арбитра Себастьяна Колцеску до конца сезона после расистского скандала в матче Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким Истанбул Башакшехир.

Это произошло по итогам расследования инспектора департамента по этике УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.

Причиной таких мер названо неподобающее поведение во время матча, однако при этом никаких статей по поводу расизма нарушено не было.

Напомним, во время матча, который прошел 8 декабря 2020 года, резервный арбитр Себастьян Кольцеску назвал ассистента тренера турецкого клуба Пьера Вебо "negru", что означает "черный" на румынском языке. Команды отказались продолжать встречу и ушли в подтрибунное помещение.

Поединок провели на следующий день, однако его обслуживала другая бригада арбитров. Встреча завершилась разгромной победой ПСЖ - 5:1.