Холанд сможет сыграть против Севильи

Норвежский футболист избежал серьезной травмы.

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд травмировался в матче 24-го тура Бундеслиги против Баварии (2:4).

В начале второго тайма футболист попросил замену.

После поединка главный тренер "шмелей" Эдин Терзич рассказал, что Холанд в порядке.

"Эрлинг дал понять, что ничего серьезного. Небольшой ушиб. Проблема в том, что Эрлинг играет каждый матч. Нужно заботиться о нем. Сможет ли он сыграть с Севильей в Лиге чемпионов? Я рассчитываю на это", - приводит слова Холанда Goal.

В текущем сезоне Холанд провел за Боруссию 28 матчей во всех турнирах, забив 29 голов и отдав восемь результативных передач.