Пике пропустит ответный поединок с ПСЖ

Футболист травмировал связки колена.

Защитник Барселоны Жерар Пике вылетел на две-три недели из-за растяжения связок колена.

Об этом сообщает Marca.

Таким образом, Пике не сыграет с ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а также пропустит матчи Примеры против Осасуны, Уэски и Реала Сосьедад.

В текущем сезоне Жерар сыграл в 15 матчах Барселоны и забил два мяча.

Барселона сыграет с ПСЖ в Париже в среду, 10 марта. Первый матч на Камп Ноу завершился победой чемпиона Франции (4:1).