Рамос может поучаствовать в поединке с Аталантой

Капитан команды вернулся к тренировкам.

Защитник Реала Серхио Рамос может восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

Об этом пишет Marca.

В прошлом месяце капитан Бланкос перенес операцию на колене. Восстановление должно было затянуться до конца марта, однако у игрока появился шанс вернуться на поле немного раньше.

В нтекущем сезоне Рамос сыграл в 18 матчах, в которых забил три гола и отдал результативную передачу.

Ответный матч Реала и Аталанты в Мадриде состоится 16 марта. Первая игра завершилась минимальной победой чемпиона Испании (1:0).