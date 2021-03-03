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Рамос может поучаствовать в поединке с Аталантой

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Капитан команды вернулся к тренировкам.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Защитник Реала Серхио Рамос может восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты.

Об этом пишет Marca.

В прошлом месяце капитан Бланкос перенес операцию на колене. Восстановление должно было затянуться до конца марта, однако у игрока появился шанс вернуться на поле немного раньше.

В нтекущем сезоне Рамос сыграл в 18 матчах, в которых забил три гола и отдал результативную передачу.

Ответный матч Реала и Аталанты в Мадриде состоится 16 марта. Первая игра завершилась минимальной победой чемпиона Испании (1:0).

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Теги: Серхио Рамос, Реал, Аталанта
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