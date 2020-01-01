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Ответный матч Ливерпуль - Лейпциг пройдет в Будапеште

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Первый поединок плей-офф Лиги чемпионов завершился победой Красных (2:0).
Пушкаш Арена
Пушкаш Арена
Getty Images

Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Лейпцигом состоится там же, где и первый. 

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Команды встретятся на Пушкаш Арене в Будапеште. Красные будут номинальными хозяевами поля в ответной игре.

Матчи перенесены на нейтральное поле из-за карантинных ограничений в Германии, власти которой запретил въезд из Великобритании в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса.

Ливерпуль и Лейпциг сыграют в следующую среду, 10 марта. Начало матча — в 22:00.

Первый матч завершился победой Ливерпуля (2:0). 

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Теги: Ливерпуль, Лейпциг, Лига чемпионов
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