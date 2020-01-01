Финал Лиги Чемпионов может пройти в Нью-Йорке

Руководство УЕФА хочет выйти на американский рынок.

Руководство УЕФА рассматривает возможность проведения первого финала обновленной Лиги Чемпионов в 2025 году в Нью-Йорке.

В УЕФА хотели бы выйти на американский рынок и рассматривают финал ЛЧ в США в качестве презентации для потенциальных партнеров за океаном.

«Мы видели в Штатах толпы из 100 тысяч зрителей, которые хотели попасть на предсезонные товарняки с участием европейских топ-клубов. С коммерческой точки зрения УЕФА нужно изучить эту возможность» - приводит слова американского футбольного инсайдера издание The Sun.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА может перенести матчи Лиги Чемпионов на выходные дни.