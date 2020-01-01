Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Каштру вспомнил матч против Борусси М перед встречей с Маккаби

Комментариев: 0
Наставник "горняков" рассказал о главных козырях команды.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
Getty Images

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру сравнил потенциал команды в атаке и обороне.

"Я всегда очень любил хорошо сбалансированные команды в обороне. Должна всегда быть хорошая организация, позволяющая действовать комфортно на поле. Для меня очень важно, чтобы игроки знали, как действовать при любом результате.

Команда нашла хороший баланс. Кажется, мы создаем мало, но мы одна из самых мало пропускаемых команд в Европе на внутренней арене. Я не говорю за еврокубки, потому что там нас переехала Боруссия десяточкой. Мы хотим показывать больше.

Я хочу, чтобы Шахтер забивал больше, но не стоит забывать, что мы пять забили Реалу, два – Маккаби. Тренер всегда хочет пропускать меньше и забивать как можно больше. Это часть нашего профессионализма", – сказал Каштру в программе "Шлях до Гданська".

Поделись:
Теги: Луиш Каштру, Шахтер, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь