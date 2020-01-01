Каштру вспомнил матч против Борусси М перед встречей с Маккаби

Наставник "горняков" рассказал о главных козырях команды.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру сравнил потенциал команды в атаке и обороне.

"Я всегда очень любил хорошо сбалансированные команды в обороне. Должна всегда быть хорошая организация, позволяющая действовать комфортно на поле. Для меня очень важно, чтобы игроки знали, как действовать при любом результате.

Команда нашла хороший баланс. Кажется, мы создаем мало, но мы одна из самых мало пропускаемых команд в Европе на внутренней арене. Я не говорю за еврокубки, потому что там нас переехала Боруссия десяточкой. Мы хотим показывать больше.

Я хочу, чтобы Шахтер забивал больше, но не стоит забывать, что мы пять забили Реалу, два – Маккаби. Тренер всегда хочет пропускать меньше и забивать как можно больше. Это часть нашего профессионализма", – сказал Каштру в программе "Шлях до Гданська".