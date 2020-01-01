Гасперини: Нужно было защищаться и мы с этим справились

Тренер Аталанты прокомментировал матч против Реал Мадрида.

Главный тренер итальянской Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч своей команды против испанского Реал Мадрида в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

По словам Гасперини, у его команды все вышло не так, как хотелось бы.

«Печально, что у нас не получилось сыграть этот матч так, как хотелось бы. Играть в меньшинстве — это совсем другое. Надо было защищаться и мы с этим справились», - приводит слова итальянского специалиста после матча официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sports.

Напоминаем, что Аталанта минимально проиграла Реалу, пропустив единственный гол в самом конце игры.