Манчестер Сити в гостях обыграл Боруссию Менхенгладбах

Бернарду Силва забил сам и отдал результативную передачу.

Англйиский Манчестер Сити одержал гостевую победу над немецкой Боруссией Менхенгладбах в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Сити открыл счет, реализовав первый же созданный момент. Бернарду Силва в штрафной площадке Боруссии открылся под подачу со штрафного Жоао Канселу и замкнул её точным ударом головой.

В начале второго тайма Габриэл Жезус мог забивать, но немного опоздал с ударом, дав возможность Нико Эльведи его заблокировать.

Вскоре Алассан Плеа неточно попытался замкнуть прострел Дениса Закарии, а через три минуты Манчестер Сити получил право на штрафной. Канселу снова подал на Силву. Однако, в отличие от первого тайма, португалец не стал замыкать сам, а сбросил мяч под удар Жезусу, который не промахнулся.

В компенсированное время вратарь Манчестер Сити Эдерсон Мораес обезвредил выход один на один Ханнеса Вольфа и матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский защитник Сити Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

Боруссия Менхенгладбах - Манчестер Сити - 0:2

Голы: Силва, 29, Жезус, 65.

Боруссия Менхенгладбах: Зоммер - Бенсебайни, Гинтер, Эльведи, Лайнер (Лазаро, 63) - Крамер, Закария, Нойхаус - Штиндль (Эмболо, 74), Хофманн (Вольф, 87), Плеа (Тюрам, 63).

Марнчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Диаш, Лапорт, Уокер - Гюндоган, Стерлинг (Марез, 69), Родри, Силва, Фоден (Торрес, 80) - Жезус (Агуэро, 80).