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Аталанта в меньшинстве минимально проиграла Реалу

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Единственный гол был забит в самом конце поединка.
Аталанта проиграла Реалу
Аталанта проиграла Реалу
Getty Images

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.

Аталанта – Реал – 0:1
Голы: … – Менди, 86

Аталанта: Голлини – Толой, Ромеро, Джимшити – Меле (Паломино, 85), де Роон, Фройлер, Госенс – Пессина – Сапата (Пашалич, 30), Муриэль (Иличич, 56, Малиновский, 86).

Реал: Куртуа – Васкес, Варан, Начо, Ф. Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Асенсио (Аррибас, 76), Иско (Дуро, 76), Винисиус (Диас, 57).

Предупреждения: Госенс – Каземиро, Менди.

Удаление: Фройлер (17-я минута).

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Теги: Лига Чемпионов, Аталанта, Реал, Реал Мадрид, футбол
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