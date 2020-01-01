Аталанта в меньшинстве минимально проиграла Реалу

Единственный гол был забит в самом конце поединка.

Аталанта проиграла Реалу Getty Images

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже. Аталанта – Реал – 0:1

Голы: … – Менди, 86 Аталанта: Голлини – Толой, Ромеро, Джимшити – Меле (Паломино, 85), де Роон, Фройлер, Госенс – Пессина – Сапата (Пашалич, 30), Муриэль (Иличич, 56, Малиновский, 86). Реал: Куртуа – Васкес, Варан, Начо, Ф. Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Асенсио (Аррибас, 76), Иско (Дуро, 76), Винисиус (Диас, 57). Предупреждения: Госенс – Каземиро, Менди. Удаление: Фройлер (17-я минута).

Горемыкина Екатерина