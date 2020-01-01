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Аталанта - Реал Мадрид 0:1 видео голов и обзор матча Лиги Чемпионов

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Реал одержал минимальную победу, проведя почти весь матч в большинстве.

Аталанта - Реал Мадрид
Аталанта - Реал Мадрид
Getty Images

Испанский Реал Мадрид одержал минимальную победу над итальянской Аталантой в гостевом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Единственный год за четыре минуты до конца игры забил Ферлан Менди, которому ассистировал Лука Модрич.

Аталанта полтора тайма играла в меньшинстве после того, как на 17-й минуте красную карточку получил швейцарский полузащитник Ремо Фройлер.

Аталанта – Реал – 0:1

Голы: Менди, 86

Аталанта: Голлини – Толой, Ромеро, Джимшити – Меле (Паломино, 85), де Роон, Фройлер, Госенс – Пессина – Сапата (Пашалич, 30), Муриэль (Иличич, 56, Малиновский, 86).

Реал: Куртуа – Васкес, Варан, Начо, Ф. Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Асенсио (Аррибас, 76), Иско (Дуро, 76), Винисиус (Диас, 57).

Предупреждения: Госенс – Каземиро, Менди.

Удаление: Фройлер.

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Теги: Аталанта, Реал Мадрид
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