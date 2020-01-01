Малиновский начнет матч с Реалом на скамейке запасных

Полузащитник в очередной раз не попал в стартовый состав Аталанты.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский остался в запасе на матч своего клуба против испанского Реал Мадрида в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В последний раз в стартовом составе Аталанты Малиновский выходил 6 февраля в домашнем матче чемпионата Италии против Торино. А в еврокубках украинский полуащитник в последний раз попадал в стартовый состав итальянского клуба в ноябре 2019 года в матче против английского Манчестер Юнайтед.

Напоминаем, что матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между Аталантой и Реал Мадридом начнется сегодня в 22:00.