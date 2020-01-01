Аталанта — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов начнется в 22:00

Аталанта и Реал Мадрид сыграют в 1/8 финала ЛЧ. Следи за трансляцией матча на Bigmir.

Сегодня, 24 февраля итальянская Аталанта сыграет домашний матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против испанского Реал Мадрида. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Аталанта - Реал будет доступна на нашем сайте в этой статье.

Отметим, что ранее эти команды между собой не играли. Таким образом, сегодняшняя игра будет первой очной встречей для Аталанты и Реала.

Хозяева в чемпионате Италии делят пятое-шестое место с римским Лацио. А Реал Мадрид в чемпионате Испании находится на второй позиции, уступая только мадридскому Атлетико. Обе команды выиграли свои последние два матча в национальных чемпионатах. Испанский клуб обе победы одержал с сухим счетом, а Аталанта пропустила два гола от Наполи, которому забила четыре.