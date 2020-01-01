Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Аталанта — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов начнется в 22:00

Комментариев: 0
Аталанта и Реал Мадрид сыграют в 1/8 финала ЛЧ. Следи за трансляцией матча на Bigmir.
Аталанта
Аталанта
Getty Images

Сегодня, 24 февраля итальянская Аталанта сыграет домашний матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против испанского Реал Мадрида. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Аталанта - Реал будет доступна на нашем сайте в этой статье.

Отметим, что ранее эти команды между собой не играли. Таким образом, сегодняшняя игра будет первой очной встречей для Аталанты и Реала.

Хозяева в чемпионате Италии делят пятое-шестое место с римским Лацио. А Реал Мадрид в чемпионате Испании находится на второй позиции, уступая только мадридскому Атлетико. Обе команды выиграли свои последние два матча в национальных чемпионатах. Испанский клуб обе победы одержал с сухим счетом, а Аталанта пропустила два гола от Наполи, которому забила четыре.

Поделись:
Теги: Реал Мадрид, Аталанта
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь