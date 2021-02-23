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Опять за старое: Суарес тайком ущипнул защитника Челси

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Уругвайский форвард вновь ведет грязную игру.

Челси на выезде добыл минимальную победу над Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Для форварда "матрасников" Луиса Суареса матч не удался - за 90 минут игры он не нанес ни одного удара по воротам соперника. 

По ходу матча он регулярно применял свои грязные приемы - пытался провоцировать Сезара Аспиликуэту, один раз врезался в Каллума Хадсона-Одои, но самым вопиющим моментом стало противоборство с Антонио Рюдигером.

Во время борьбы на краю поля Суарес ущипнул защитника Челси за бедро, после чего между футболистами возникла небольшая потасовка.

В 2013 году также во время матча против Челси Суарес укусил защитника "аристократов" Бранислава Ивановича, за что получил дисквалификацию на 10 матчей.

Отметим, что Атлетико впервые проиграл дома в плей-офф ЛЧ при Симеоне.

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Теги: Луис Суарес, Атлетико, футбол, Лига чемпионов
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