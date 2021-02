Опять за старое: Суарес тайком ущипнул защитника Челси

Челси на выезде добыл минимальную победу над Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Для форварда "матрасников" Луиса Суареса матч не удался - за 90 минут игры он не нанес ни одного удара по воротам соперника.

По ходу матча он регулярно применял свои грязные приемы - пытался провоцировать Сезара Аспиликуэту, один раз врезался в Каллума Хадсона-Одои, но самым вопиющим моментом стало противоборство с Антонио Рюдигером.

Во время борьбы на краю поля Суарес ущипнул защитника Челси за бедро, после чего между футболистами возникла небольшая потасовка.

Suarez really move from biting to pinching , this man 🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/R9gnmrdaXo