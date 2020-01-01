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Мусиала стал самым юным англичанином, забивавшим в Лиге чемпионов

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Юный хавбек Баварии надолго запомнит поединок против Лацио.
Джамал Мусиала
Джамал Мусиала
Getty Images

Бавария разгромила Лацио (4:1) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Один из голов мюнхенцев забил полузащитник Джамал Мусиала.

Хавбек стал самым молодым английским футболистом, когда-либо забивавшим в Лиге чемпионов, сообщает OptaJoe. Мусиала отличился в возрасте 17 лет 363 дней.

Кроме того, англичанин стал самым молодым автором гола Баварии в Лиге чемпионов.

Напомним, Мусиала присоединился к Баварии в 2019 году, покинув академию Челси. Он дебютировал в составе мюнхенцев в июне прошлого года.

Смотрите также видео голов и обзор матча Лацио - Бавария.

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Теги: Джамал Мусиала, Бавария, Лига Чемпионов
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