Мусиала стал самым юным англичанином, забивавшим в Лиге чемпионов

Юный хавбек Баварии надолго запомнит поединок против Лацио.

Бавария разгромила Лацио (4:1) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Один из голов мюнхенцев забил полузащитник Джамал Мусиала.

Хавбек стал самым молодым английским футболистом, когда-либо забивавшим в Лиге чемпионов, сообщает OptaJoe. Мусиала отличился в возрасте 17 лет 363 дней.

Кроме того, англичанин стал самым молодым автором гола Баварии в Лиге чемпионов.

Напомним, Мусиала присоединился к Баварии в 2019 году, покинув академию Челси. Он дебютировал в составе мюнхенцев в июне прошлого года.

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