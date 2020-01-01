Жиру установил личный рекорд в Лиге чемпионов

Оливье Жиру отметился голом в матче с Атлетико.

Челси обыграл Атлетико на выезде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Минимальную победу "синим" обеспечил Оливье Жиру, забив красивый гол через себя. Как сообщает Sky Sports, француз таким образом побил личный рекорд в турнире.

Этот мяч стал для него шестым в сезоне-2020/21 и это лучший результат футболиста в Лиге чемпионов. Ранее француз забивал не более 5 голов за сезон. Кроме того, 6 голов Жиру забил в трех выездных матчах, сообщает Sky Sports.

Вашему вниманию обзор матча Атлетико - Челси.