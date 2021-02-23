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Индзаги - о матче с Баварией: Три гола из четырех Лацио забил себе сам

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Наставник Лацио прокомментировал разгромное поражение в матче ЛЧ.
Симоне Индзаги
Симоне Индзаги
Getty Images

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал поражение от Баварии со счетом 1:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"На этой неделе мы сказали ребятам, что нужно сыграть в свой футбол. Мы слишком прочувствовали этот момент, были слишком напряжены, играя против чемпионов мира. По сути, три из четырех голов мы забили себе сами вместо них.

Если бы при счете 0:1 назначили пенальти в нашу пользу, это могло бы изменить игру. Но в этот вечер все пошло против нас. Мы можем извлечь уроки из этого, чтобы вырасти и стать сильнее в будущем.

Разочарование в раздевалке - это естественно, но дойти до такой стадии - уже достижение для нас. Мы знали, с какой командой играем. Мы начали хорошо до ошибки и первого гола.

Мы говорим о победителе клубного чемпионата мира и при этом забиваем за них три гола из четырех. Нельзя делать такие ошибки на таком уровне", - цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

Смотрите также видео гола и обзор матча Лацио - Бавария.

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Теги: Симоне Индзаги, Лацио, Бавария, футбол
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