Индзаги - о матче с Баварией: Три гола из четырех Лацио забил себе сам

Наставник Лацио прокомментировал разгромное поражение в матче ЛЧ.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал поражение от Баварии со счетом 1:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"На этой неделе мы сказали ребятам, что нужно сыграть в свой футбол. Мы слишком прочувствовали этот момент, были слишком напряжены, играя против чемпионов мира. По сути, три из четырех голов мы забили себе сами вместо них.

Если бы при счете 0:1 назначили пенальти в нашу пользу, это могло бы изменить игру. Но в этот вечер все пошло против нас. Мы можем извлечь уроки из этого, чтобы вырасти и стать сильнее в будущем.

Разочарование в раздевалке - это естественно, но дойти до такой стадии - уже достижение для нас. Мы знали, с какой командой играем. Мы начали хорошо до ошибки и первого гола.

Мы говорим о победителе клубного чемпионата мира и при этом забиваем за них три гола из четырех. Нельзя делать такие ошибки на таком уровне", - цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

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