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Атлетико впервые проиграл дома в плей-офф ЛЧ при Симеоне

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Мадридцы не нанесли ни одного удара в створ ворот Челси.
Атлетико - Челси
Атлетико - Челси

Атлетико проиграл Челси со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Номинально домашний матч для команды Симеоне прошел в Бухаресте.

Как сообщает Opta, это первое домашнее поражение Атлетико в плей-офф Лиги чемпионов при Диего Симеоне, который возглавил команду в 2011 году.

Более того, в матче игроки Атлетико впервые в XXI веке не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в домашнем матче.

Ответная игра между Челси и Атлетико пройдет 17 марта в Лондоне.

Смотрите обзор матча Атлетико - Челси.

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Теги: Челси, Атлетико, Лига чемпионов, футбол
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