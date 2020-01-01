Атлетико впервые проиграл дома в плей-офф ЛЧ при Симеоне

Мадридцы не нанесли ни одного удара в створ ворот Челси.

Атлетико проиграл Челси со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Номинально домашний матч для команды Симеоне прошел в Бухаресте.

Как сообщает Opta, это первое домашнее поражение Атлетико в плей-офф Лиги чемпионов при Диего Симеоне, который возглавил команду в 2011 году.

Более того, в матче игроки Атлетико впервые в XXI веке не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в домашнем матче.

Ответная игра между Челси и Атлетико пройдет 17 марта в Лондоне.

Смотрите обзор матча Атлетико - Челси.