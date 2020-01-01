Атлетико впервые проиграл дома в плей-офф ЛЧ при Симеоне
Мадридцы не нанесли ни одного удара в створ ворот Челси.
Атлетико проиграл Челси со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Номинально домашний матч для команды Симеоне прошел в Бухаресте.
Как сообщает Opta, это первое домашнее поражение Атлетико в плей-офф Лиги чемпионов при Диего Симеоне, который возглавил команду в 2011 году.
Более того, в матче игроки Атлетико впервые в XXI веке не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в домашнем матче.
Ответная игра между Челси и Атлетико пройдет 17 марта в Лондоне.
Смотрите обзор матча Атлетико - Челси.
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