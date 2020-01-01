Бавария одержала крупную гостевую победу над Лацио

Немецкий клуб продемонстрировал отличную реализацию.

Немецкая Бавария крупно обыграла итальянский Лацио в гостевом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

При этом опасных моментов в этом матче не было очень много. Свои четыре гола Бавария забила с семи ударов в створ ворот хозяев.

Открыл счет Роберт Левановски уже на 9-й минуте матча. Поляк перехватил неудачный пас назад Маттео Мусаккио, обыграл вратаря римлян Пепе Рейну и закатил мяч в пустые ворота. В середине первого тайма Леон Горетцка нашел пасом одинокого Джамала Мусиалу, который немного подработал мяч и точно пробил низом.

А в конце первого тайма Кингсли Коман подхватил мяч поле обрезки Патрисио Габаррона, проскочил Франческо Ачерби. Рейна удар француза отбил на Лероя Сане, который переправил мяч в ворота.

После перерыва Лацио пропустил четвертый гол, который забил себе сам — Ачерби внес мяч в свои ворота, перехватывая прострел Комана. Римляне, однако, сразу отыграли один гол после того, как Карлос Корреа вошел с мячом в штрафную площадку Баварии, обыграл Давида Алабу и точно пробил низом без шансов для Мануэля Нойера.

Однако больше Лауио отыграть не смог. За оставшиеся 40 минут второго тайма команды создали по одному моменту, но в них отлично отработали оба вратаря.

Лацио - Бавария - 1:4

Голы: Корреа, 49 - Левандовски, 9, Мусиала, 24, Сане, 42, Ачерби, 47 (в свои ворота).

Лацио: Рейна - Мусаккио (Лулич, 31), Ачерби, Габаррон (Худт, 53) - Марушич, Милинкович-Савич (Катальди, 81), Луис Альберто (Акпо, 81), Лейва (Эскаланте, 53), Лаццари - Корреа, Иммобиле.

Бавария: Нойер - Дэйвис, Боатенг, Алаба, Зюле - Киммих, Сане (Сарр, 90), Горетцка (Мартинес, 63), Мусиала (Чупо-Мотинг, 90), Коман (Эрнандес, 75) - Левандовски.

Предупреждения: Луис Альберто, Лейва, Корреа, Марушич, Эскаланте - Киммих, Коман.