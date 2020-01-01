Челси минимально обыграл Атлетико в Бухаресте

Единственный гол лондонцы забили под конец матча.

Английский Челси минимально обыграл испанский Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Номинальные хозяева матча, который проходил в румынском Бухаресте, намеревались играть на ничью, поэтому опасных атак в этом матче было немного и судьбу игры решил всего один гол, который на 71-й минуте забил Оливье Жиру. Француз ударом через себя замкнул рикошет от Марио Эрмосо, благодаря чему его гол был засчитан после просмотра VAR.

У Атлетико единственная возможность забить была еще в середине первого тайма. Но Тома Лемар не смог замкнуть в пустые ворота прострел Луиса Суареса.

Атлетико - Челси - 0:1

Гол: Жиру, 72

Атлетико: Облак — Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмосо (Витоло, 84) — Корреа (Дембеле, 82), Коке, Сауль (Торрейра, 82), Лемар — Фелиш (Лоди, 82), Суарес.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Маунт (Ковачич, 74), Жоржиньо, Ковачич (Зиех, 74) — Хадсон-Одои (Джеймс, 80), Жиру (Хаверц, 87), Вернер (Пулишич, 87).

Предупреждения: Льоренте, Симеоне, Лемар - Маунт, Жоржиньо