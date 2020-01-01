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Лацио - Бавария: видео голов и обзор матча Лиги Чемпионов

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Предлагаем вашему вниманию видео моментов матча Лиги чемпионов.

Лацио - Бавария
Лацио - Бавария
Getty Images

Bigmir предлагает вам голы и лучшие моменты матча между итальянским и немецким клубами

Смотри видео голов матча Лацио - Бавария:

Лацио - Бавария 0:1, Роберт Левандовски, 9

Лацио - Бавария 0:2, Джамал Мусиала, 24

Лацио - Бавария 0:3, Лерой Сане, 42

Обзор 1-го тайма

Лацио - Бавария 0:4, Франческо Ачерби, 47 (в свои ворота)

Лацио - Бавария 1:4, Карлос Корреа, 49

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Теги: Лацио, Бавария
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