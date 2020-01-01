Лацио - Бавария: видео голов и обзор матча Лиги Чемпионов
Предлагаем вашему вниманию видео моментов матча Лиги чемпионов.
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Смотри видео голов матча Лацио - Бавария:
Лацио - Бавария 0:1, Роберт Левандовски, 9
Лацио - Бавария 0:2, Джамал Мусиала, 24
Лацио - Бавария 0:3, Лерой Сане, 42
Обзор 1-го тайма
Лацио - Бавария 0:4, Франческо Ачерби, 47 (в свои ворота)
Лацио - Бавария 1:4, Карлос Корреа, 49
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