Бензема не поможет Реалу в матче с Аталантой
Королевский клуб обнародовал заявку на поединок.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты притив Аталанты не сыграет нападающий мадридского Реала Карим Бензема.
Об этом сообщила пресс-служба "сливочных", обнародовав заявку команды на поединок в своем Twitter.
Отмечается, что заявку попали 19 футболистов. В числе заявленных игроков, кроме Бенземы, не оказалось еще восьми игроков: Серхио Рамоса, Эдена Азара, Марсело, Дани Карвахаля, Федерико Вальверде, Родриго, Альваро Одриосола и Эдера Милитао.
📋✅ Our 19-man squad for the match against @Atalanta_BC!#UCL pic.twitter.com/kT5ML6qV0d— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 22, 2021
Зато в списке нашлось место для украинского голкипера Андрея Лунина. Конкуренцию нашему соотечественнику составят Тибо Куртуа и Диего Альтубе.
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