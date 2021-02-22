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Бензема не поможет Реалу в матче с Аталантой

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Королевский клуб обнародовал заявку на поединок.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты притив Аталанты не сыграет нападающий мадридского Реала Карим Бензема.

Об этом сообщила пресс-служба "сливочных", обнародовав заявку команды на поединок в своем Twitter.

Отмечается, что заявку попали 19 футболистов. В числе заявленных игроков, кроме Бенземы, не оказалось еще восьми игроков: Серхио Рамоса, Эдена Азара, Марсело, Дани Карвахаля, Федерико Вальверде, Родриго, Альваро Одриосола и Эдера Милитао.

Зато в списке нашлось место для украинского голкипера Андрея Лунина. Конкуренцию нашему соотечественнику составят Тибо Куртуа и Диего Альтубе.

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Теги: Лига чемпионов, Реал Мадрид, Аталанта, Карим Бензема
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