Бензема не поможет Реалу в матче с Аталантой

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты притив Аталанты не сыграет нападающий мадридского Реала Карим Бензема.

Об этом сообщила пресс-служба "сливочных", обнародовав заявку команды на поединок в своем Twitter.

Отмечается, что заявку попали 19 футболистов. В числе заявленных игроков, кроме Бенземы, не оказалось еще восьми игроков: Серхио Рамоса, Эдена Азара, Марсело, Дани Карвахаля, Федерико Вальверде, Родриго, Альваро Одриосола и Эдера Милитао.

📋✅ Our 19-man squad for the match against @Atalanta_BC!#UCL pic.twitter.com/kT5ML6qV0d