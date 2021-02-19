Лидер атак Реала рискует пропустит матч против Аталанты в Лиге чемпионов
Карим Бензема получил травму.
Нападающий Реала Карим Бензема не примет участия в матче 24-го тура чемпионата Испании против Вальядолила.
По информации Cadena COPE, 33-летний футболист пропустил сегодняшнюю тренировку Королевского клуба.
Кроме того, есть вероятность, что Бензема пропустит и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты, который состоится 24 февраля в Италии.
Сообщается, что главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан объяснить ситуацию по Бензема на предстоящей пресс-конференции, посвященной матчу против Вальядолила.
Поединок чемпионата Испании Реал проведет в субботу, 20 февраля.
Полная версия правил