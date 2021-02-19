Лидер атак Реала рискует пропустит матч против Аталанты в Лиге чемпионов

Карим Бензема получил травму.

Нападающий Реала Карим Бензема не примет участия в матче 24-го тура чемпионата Испании против Вальядолила.

По информации Cadena COPE, 33-летний футболист пропустил сегодняшнюю тренировку Королевского клуба.

Кроме того, есть вероятность, что Бензема пропустит и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты, который состоится 24 февраля в Италии.

Сообщается, что главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан объяснить ситуацию по Бензема на предстоящей пресс-конференции, посвященной матчу против Вальядолила.

Поединок чемпионата Испании Реал проведет в субботу, 20 февраля.