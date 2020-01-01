Венгер: Мне новый формат Лиги чемпионов не нравится совсем

Бывший наставник Арсенала высказал свое мнение.

Экс-тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер считает, что новый формат Лиги чемпионов был придуман в связи с желанием клубов заработать больше денег.

Об этом он рассказал в комментарии beIN Sports, передает Evening Standard.

"Чтобы объяснить просто и честно, скажу так - клубы всегда хотят больше денег. И чтобы получить больше доходов, им нужно больше матчей, которые гарантированно будут сыгранны. Но болельщикам нужно больше важных и значимых матчей.

Современный футбол должен найти компромисс между увеличением доходов клубов и желаниями фанатов, которые хотят простые и ясные турниры со смыслом. А еще есть СМИ, которые начинают диктовать, что нужно делать. Так что нас ожидает серьезная битва в будущем.

Лично мне новый формат Лиги чемпионов не нравится совсем", - заявил он.

Как известно, новый формат предполагает расширение Лиги чемпионов до 36 участников, а также отмена группового этапа, вместо которого будут проходить матчи по швейцарской системе. Таким образом, команды будут играть как минимум 10 матчей с разными соперниками.