Порту минимально переиграл Ювентус в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Туринцы сократили отставание в конце матча.

Португальский Порту минимально обыграл туринский Ювентус в домашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Хозяева открыли счет, не успел матч начаться. На 2-й минуте Родриго Бетанкур в штрафной Ювентус катнул мяч назад под удар набегавшему Мехди Тареми, который не оставил шансов вратарю Ювентуса Войцеху Шченсны.

Порту в первом тайме контролировал игру настолько, что Ювентус лишь на 40-й минуте впервые пробил по воротам, однако вратарь хозяев Августин Марчесин обезвредил удар Адриана Рабьо под перекладину.

А сразу после перерыва Порту забил еще раз. И опять — едва начался тайм. На этот раз Вилсон Манафа выкатил мяч на боковую сторону штрафной площадки Ювентуса, где его подобрал Мусса Марега, прошел к вратарской площадке и точно пробил в ближний угол ворот.

Во втором тайме, в отличие от первого, опасных моментов было больше, однако ни у одной из команд забить не получилось до 82-й минуты. Рабьо, получив мяч на левом фланге, прошел в штрафную площадку Порту и отдал поперечный пас на набежавшего Федерико Кьезу, пробившего без шансов для Марчесина.

В компенсированное время Криштиану Роналду попытался заработать пенальти, однако судья Карло Дель Серро не стал назначать 11-метровый удар после контакта португальца с Заиду Сануси и Порту в итоге выиграл со счетом 2:1.

Порту - Ювентус - 2:1

Голы: Тареми, 2, Марега, 46 - Кьеза, 82.

Порту: Марчесин - Сануси, Мбемба, Пепе, Манафа - Отавио (Диас, 57), Оливейра (Консейсао, 90+1), Урибе, Корона (Лум, 90+1) - Тареми, Марега (Груйич, 66).

Ювентус: Шченсны - Алекс Сандро, Де Лихт, Кьеллини (Демирал, 35), Данило - Маккенни (Мората, 63), Бентанкур, Рабьо, Кьеза - Роналду, Кулусевски (Рэмси, 77).

Предупреждения: Де Лихт, Данило, Демирал, Алекс Сандро.