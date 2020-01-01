Севилья уступила Боруссии Дортмунд в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Эрлинг Холанд оформил дубль.

Испанская Севилья уступила немецкой Боруссии Дортмунд в домашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Хозяева быстро открыли счет. На 7-й минуте матча Сусо, переложив мяч под правую ногу, пробил по воротам Марвина Хитца, а защитник Боруссии Матс Хуммельс немного подправил мяч в свои ворота.

Боруссия отыгралась, создав первый же опасный момент у ворот Севильи. Махмуд Дауд убрал Фернандо и сильно и точно пробил издали в верхний угол ворот Ясина Буну. Эрлинг Холанд отдал Дауду результативную передачу, а вскоре настал его черед забивать.

И снова хватило лишь одного опасного момента, который стал результативным. Холанд подобрал мяч в центре поля, прошел с ним до штрафной Севильи, обыгравшись с Джейдоном Санчо, и замкнул точным ударом в падении.

На 34-й минуте Буну обезвредил удар Холанда издали, а перед уходом на перерыв враьтарь Севильи был уже бессилен. Игроки Боруссии вышли три в один, Марко Ройс в штрафной площадке Севильи откатил мяч Холанду, который не промахнулся.

После перерыва игра шла очень спокойно, однако Севилья могла забивать на 74-й минуте — Оскар Родригес перебросил стенку со штрафного, однако попал в штангу, от которой мяч отлетел в Хитца и срикошетил в поле. А за шесть минут до конца игры хозяева смогли забить второй гол — Люк де Йонг получил заброс от Родригеса и без помех переиграл вратаря Боруссии.

В компенсированное ко второму тайму время Де Йонг упал в штрафной полощадке Боруссии после контакта с Тома Менье, однако после просмотра VAR судья Данни Маккели пенальти назначать не стал и гости довели матч до победы со счетом 3:2.

Севилья - Боруссия Дортмунд - 2:3

Голы: Сусо, 7, Де Йонг, 84 - Дауд, 19, Холанд, 27, Холанд, 43.

Севилья: Буну - Эскудеро, Кунде, Диего Карлос, Навас - Фернандо, Жордан (Родригес, 72), Ракитич (Гудель, 46) - Эн-Несири (Мунир, 60), Сусо (Де Йонг, 60), Гомес (Торрес, 60).

Боруссия Дортмунд: Хитц - Геррейру (Пасслак, 77), Аканджи, Хуммельс, Морей - Джан, Дауд (Менье, 89), Беллингем, Ройс (Брандт, 80), Санчо - Холанд.

Предупреждения: Хуммельс, Холанд.