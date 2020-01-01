Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Френки де Йонг - о матче с ПСЖ: Постараемся сделать камбэк в Париже

Комментариев: 0
Френки де Йонг высказался о поражении от ПСЖ.
Френки де Йонг
Френки де Йонг
Getty Images

Барселона потерпела крупное поражение от ПСЖ в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг прокомментировал состоявшийся матч и выразил надежду, что команда сможет совершить камбэк в ответном поединке.

"Мы уже совершали камбэки в Кубке Испании, а теперь попробуем сделать это в Париже. Будет тяжело, но мы попытаемся", - цитирует де Йонга официальный сайт УФЕА.

Смотри видео голов и обзор матча Барселона - ПСЖ.

Поделись:
Теги: Френки де Йонг, футбол, Барселона, ПСЖ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь