Френки де Йонг - о матче с ПСЖ: Постараемся сделать камбэк в Париже

Френки де Йонг высказался о поражении от ПСЖ.

Барселона потерпела крупное поражение от ПСЖ в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг прокомментировал состоявшийся матч и выразил надежду, что команда сможет совершить камбэк в ответном поединке.

"Мы уже совершали камбэки в Кубке Испании, а теперь попробуем сделать это в Париже. Будет тяжело, но мы попытаемся", - цитирует де Йонга официальный сайт УФЕА.

Смотри видео голов и обзор матча Барселона - ПСЖ.