Френки де Йонг - о матче с ПСЖ: Постараемся сделать камбэк в Париже
Френки де Йонг высказался о поражении от ПСЖ.
Барселона потерпела крупное поражение от ПСЖ в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Полузащитник Барселоны Френки де Йонг прокомментировал состоявшийся матч и выразил надежду, что команда сможет совершить камбэк в ответном поединке.
"Мы уже совершали камбэки в Кубке Испании, а теперь попробуем сделать это в Париже. Будет тяжело, но мы попытаемся", - цитирует де Йонга официальный сайт УФЕА.
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