"Мы еще ничего не добились": Мбаппе - о матче с Барселоной в ЛЧ

Килиан Мбаппе прокомментировал победу над Барселоной.

ПСЖ разгромил Барселону на Камп Ноу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В этом поединке хет-триком отметился форвард парижан Килиан Мбаппе.

Футболист прокомментировал победу над каталонцами, выразив свою радость, но отметив, что команда еще ничего не добилась.

"Будущее? Я ценю футболку ПСЖ и храню ее в сердце. Что с моим будущим? Было бы глупо решать что-то по итогам одной игры. Об этом нужно думать в долгосрочной перспективе. Я всегда говорил, что я всем доволен в ПСЖ, а такие матчи делают меня счастливым.

Мы приехали сюда, чтобы победить и мы сделали это в очень хорошей манере. Это невероятный матч, но мы еще ничего не добились.

Критика? Не принимайте критику на свой счет, все величайшие в истории подвергались критике. Это не проблема. Играйте не для того, чтобы заткнуть критиков, а чтобы помочь команде и насладиться игрой", - цитирует Мбаппе Marca.

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