Почеттино - о матче против Барселоны: Я доволен, но нам не стоит задирать нос

Аргентинец подвел итоги матча Лиги чемпионов против Барселоны.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над Барселоной (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"В каждом матче мы стараемся найти правильный баланс между защитой и нападением, но мы не должны останавливаться. Надо продолжать работу, чтобы мы могли прибавлять. Мы должны выработать наш собственный почерк.

Нет ничего идеального. Я доволен нашей игрой и результатом, но нам не стоит задирать нос. В воскресенье у нас большой матч с Монако, и уже сейчас мы думаем о нем.

И не будем забывать, что нас ждет ответный матч. Впереди еще 90 минут, и у Барселоны отличные игроки", - приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

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