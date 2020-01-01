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Клопп - о матче против Лейпцига: Именно такая игра и была нам нужна

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Специалист признался, что за один матч команда не может вернуть психологию победителей.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подвел итоги победного матча против Лейпцига (2:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов

“Мы сыграли так, как и хотели. Именно такая игра и была нам нужна. Лейпциг может доставить большие неприятности любой команде. Они крушат всех в Бундеслиге, у них нет слабых мест. Мы великолепно контролировали игру.

У них были моменты, но я думаю, что  мы заслужили этот результат. В эпизоде со вторым голом сопернику было действительно тяжело. В такие моменты удача нужна и защитнику, но нам повезло, что Садио Мане умело воспользовался своим шансом.

Тяжелая игра. Мы не можем вернуть психологию победителей за один матч, но сегодня мы сыграли отлично. Это только первый поединок. Я знаю, что многие ждали, что мы снова оступимся, но сегодня ребята были великолепны, и я рад за них.

Мы были на высоте два года, а в этом сезоне у нас стали возникать проблемы. Понятно, что в такие моменты все начинают критиковать нас. Но для меня это не проблема“, - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Ранее о матче высказался наставник Лейпцига Юлиан Нагельсман.

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Теги: Ливерпуль, Лейпциг, Лига чемпионов, футбол
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