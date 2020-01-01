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Нагельсман - о матче против Ливерпуля: Мы совершили две ужасные ошибки

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Специалист уверен, что его подопечные смогут изменить ситуацию в ответном поединке.
Юлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман
Getty Images

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение от Ливерпуля (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Первый тайм был равным. Очевидно, Ливерпуль больше владел мячом, но я не думаю, что у них было много моментов. Петеру Гулачи лишь однажды по-настоящему пришлось вступить в игру, а мы попали в штангу.

В первом тайме мы не так уверенно владели мячом, как во втором. После перерыва мы смотрелись намного лучше. Мы очень хорошо сыграли во втором тайме: создали много моментов, но совершили две ужасные ошибки, которые не прощают на этом уровне.

Подкачала и реализация. Слабая реализация оказала большее влияние на игру, чем ошибки. Но все это часть футбола. Я считаю, что в целом мы смотрелись неплохо. Понятно, что теперь нам нужно забивать как минимум два гола.

Но ответный поединок начнется со счета 0:0, и сегодня мы показали, что у нас есть все, чтобы соперничать с Ливерпулем. В ответном матче нам нужно вновь продемонстрировать это и постараться не делать ошибок", - цитирует Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

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Теги: Юлиан Нагельсман, РБ Лейпциг, Ливерпуль, футбол
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