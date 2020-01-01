Куман: ПСЖ являются более совершенной командой, чем мы

Тренер Барселоны считает, что его команда проиграла полностью заслуженно.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов от французского ПСЖ со счетом 1:4.

По словам Кумана результат полностью отражает то, насколько французская команда была лучше в этом матче.

«Во втором тайме у нас были проблемы при игре в обороне. С точки зрения физподготовки они нас превзошли. Нам нужно признать, что они были лучше. Они показали, что на данный момент являются более совершенной командой, чем мы. Нам нужно это принять и поработать над улучшением некоторых аспектов», - приводит слова Кумана ВВС.

Напоминаем, что в этом матче форвард Барселоны Лионель Месси забил свой 20-й гол в нынешнем сезоне.