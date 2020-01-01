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ПСЖ разгромил Барселону на Камп Ноу

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Парижский клуб сделал существенную заявку на выход в четвертьфинал.
ПСЖ разгромил Барселону на Камп Ноу

Французский ПСЖ даже без двух своих травмированных лидеров Неймара и Ди Марии разгромил на Камп Ноу Барселону со счетом 4:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме ничего не предвещало беды для хозяев – спокойное начало матча с минимумом моментов, пока арбитр не назначил пенальти. Френки де Йонг оказался на газоне в штрафной парижан и лишь на повторе удалось увидеть, что ему заплел ноги Кюрзава. 11-метровый уверенно реализовал Месси.

Впрочем, ПСЖ довольно быстро счет сравнял. Кюрзава прострелил на Верратти, тот отдал на Мбаппе, который на замахе убрал Деста и пробил в девятку.

После забитого гола ПСЖ создал еще пару моментов, когда тер Штегену пришлось вступать в игру, отбивая удары Кюрзава и Кина.

С другой стороны, арбитр мог оставлять гостей в меньшинстве – Гуйе еще на 20-й минуте заработал первую желтую карточку и несколько раз фолил на вторую, но арбитр пожалел его, а в перерыва Почеттино от греха подальше его заменил.

Второй тайм уже прошел под диктовку ПСЖ и голы стали отображением преимущества. Сперва Паредес забросил на Флоренци, Алессандро легко убежал от Деста и прострелил – мяч рикошетом отскочил к Мбаппе, который пробил под перекладину.

Мбаппе тут же мог делать хет-трик, но спас тер Стеген. А вот после подачи со штрафного от Передеса и удара с вратарской Кина под перекладину голкипер хозяев не спас.

Точку в игре шикарным ударом в верхний угол в контратаке 3 в 2 поставил все тот же Киллиан Мбаппе.

4:1 на выезде – существенная заявка ПСЖ для общей победы. У Барселоны еще есть шанс отыграться в Париже 10 марта.

Барселона – ПСЖ 1:4

Голы: Месси, 27 (пен) – Мбаппе, 35, 65, 85, Кин, 70.

Барселона: Тер Штеген – Дест (Мингеса, 71), Пике (Пуч, 79), Лангле, Альба — де Йонг, Бускетс (Пьянич, 79), Педри (Тринкао, 79) – Гризманн (Брэйтуэйт, 85) — Месси, Дембеле. 

ПСЖ: Навас – Флоренци (Керер, 89), Маркиньос, Кимпембе, Курзава — Паредес, Гуйе (Эррера, 46) – Кин (Данилу, 85), Вератти (Дракслер, 73), Мбаппе — Икарди.

Предупреждения: Гуйе, 20.

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