РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:2 видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию видео моментов матча Лиги чемпионов.

РБ Лейпциг - Ливерпуль Getty Images

Английский Ливерпуль обыграл немецкий РБ Лейпциг со счетом 2:0 в гостевом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Первый тайм завершился вничью без забитых голов, а в середине второго тайма Ливерпуль одипн за другим забил два гола. Сначала отличился Мохамед Салах, а через пять второй гол в матче забил Садьо Мане, которому ассистировал Кертис Джонс.

РБ Лейпциг – Ливерпуль – 0:2

Голы: Салах, 53, Мане, 58.

РБ Лейпциг: Гулачи – Мукиэле (Орбан, 64), Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо – Забитцер, Айдара (Покльсен, 64), Кампль (Хван, 74) – Нкунку, Ольмо, Адамс.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнолд, Озан Кабак, Хендерсон, Робертсон – Алькантара, (Окслейд-Чемберлен, 72), Вейналдум, Джонс – Салах (Н. Уильямс, 90), Фирмино (Шакири, 72), Мане.

Предупреждения: Айдара, Мукиэле, Нкунку, Анхелиньо, Ольмо – Кабак, Хендерсон.