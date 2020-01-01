Ливерпуль одержал победу над Лейпцигом в матче Лиги чемпионов

Подопечные Клоппа уверенно обыграли Лейпциг.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лейпциг потерпел поражение от Ливерпуля со счетом 0:2.

Для немцев еще до начала поединка все складывалась неудачно - и причиной тому стал перенос поединка из Германии в Венгрию из-за коронавируса. Но “быки“ даже не думали отчаиваться из-за этого и весьма активно начали встречу, однако Ливерпуль здорово прессинговал и заставлял соперников ошибаться.

В итоге вся первая половина встречи была словно качели - то шикарные моменты выдавали игроки Лейпцига Анхелиньо и Дани Ольмо, то свои возможности упускали Роберто Фирмино, Мохамед Салах и Садьо Мане.

Ливерпуль обыграл Лейпциг Getty Images

Но поразить ворота Гулачи “красным“ все же удалось - на 36-й минуте Мане после двух неудачных попыток забить отдал пас в центр штрафной на Фирмино, где тот переправил его в сетку. Но порадоваться игроки Ливерпуля так и не смогли - взятие ворот было отменено из-за того, что перед пасом на Роберто мяч вышел за линию. На перерыв команды ушли со счетом 0:0.

С первых же минут второго тайма “Быки“ включились в атаку, но Алиссон справился с ситуацией и спас свою команду от пропущенного мяча. А спустя несколько мгновений начался крах Лейпцига - капитан немецкого клуба ошибся при передачи, подарив мяч Салаху, и египтянин воспользовался своим шансом. Он рванул к воротам и переиграл вратаря, выведя свою команду вперед.

Ливерпуль обыграл Лейпциг Getty Images

А через пять минут Садьо Мане удвоил преимущество “красных“, и это окончательно надломило немецкий коллектив. Подопечные Юлиана Нагельсмана пытались хоть как-то изменить ситуацию, да и замены были призваны переломить ход игры, но у команды ничего не выходило.

“Быки“ постоянно теряли мяч, никак не могли справиться с соперником и отыграть хотя бы один мяч. Ливерпуль же в свою очередь имел комфортное преимущество и стремился не допускать ошибок в обороне, что подопечным Клоппа удалось сделать.

Ливерпуль обыграл Лейпциг Getty Images

До финального свистка никто больше голов не забивал, и, таким образом, “красные“ добыли уверенную гостевую победу. Ответная встреча команд состоится в Ливерпуле 10 марта.

РБ Лейпциг – Ливерпуль – 0:2

Голы: Салах, 53, Мане, 58

РБ Лейпциг: Гулачи – Мукиэле (Орбан, 64), Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо – Забитцер, Айдара (Покльсен, 64), Кампль (Хван Чи Чан, 74) – Нкунку, Дани Ольмо, Адамс.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнолд, Озан Кабак, Хендерсон, Робертсон – Алькантара, (Окслейд-Чемберлен, 72), Вейналдум, Джонс – Салах (Н. Уильямс, 90), Фирмино (Шакири, 72), Мане.

Предупреждения: Айдара, Мукиэле, Нкунку, Анхелиньо, Ольмо – Кабак, Хендерсон.