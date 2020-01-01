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Ливерпуль одержал победу над Лейпцигом в матче Лиги чемпионов

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Подопечные Клоппа уверенно обыграли Лейпциг.
Ливерпуль обыграл Лейпциг
Ливерпуль обыграл Лейпциг
Getty Images

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Лейпциг потерпел поражение от Ливерпуля со счетом 0:2.

Для немцев еще до начала поединка все складывалась неудачно - и причиной тому стал перенос поединка из Германии в Венгрию из-за коронавируса. Но “быки“ даже не думали отчаиваться из-за этого и весьма активно начали встречу, однако Ливерпуль здорово прессинговал и заставлял соперников ошибаться.

В итоге вся первая половина встречи была словно качели - то шикарные моменты выдавали игроки Лейпцига Анхелиньо и Дани Ольмо, то свои возможности упускали Роберто Фирмино, Мохамед Салах и Садьо Мане.

Ливерпуль обыграл Лейпциг
Ливерпуль обыграл Лейпциг
Getty Images

Но поразить ворота Гулачи “красным“ все же удалось - на 36-й минуте Мане после двух неудачных попыток забить отдал пас в центр штрафной на Фирмино, где тот переправил его в сетку. Но порадоваться игроки Ливерпуля так и не смогли - взятие ворот было отменено из-за того, что перед пасом на Роберто мяч вышел за линию. На перерыв команды ушли со счетом 0:0.

С первых же минут второго тайма “Быки“ включились в атаку, но Алиссон справился с ситуацией и спас свою команду от пропущенного мяча. А спустя несколько мгновений начался крах Лейпцига - капитан немецкого клуба ошибся при передачи, подарив мяч Салаху, и египтянин воспользовался своим шансом. Он рванул к воротам и переиграл вратаря, выведя свою команду вперед.

Ливерпуль обыграл Лейпциг
Ливерпуль обыграл Лейпциг
Getty Images

А через пять минут Садьо Мане удвоил преимущество “красных“, и это окончательно надломило немецкий коллектив. Подопечные Юлиана Нагельсмана пытались хоть как-то изменить ситуацию, да и замены были призваны переломить ход игры, но у команды ничего не выходило.

“Быки“ постоянно теряли мяч, никак не могли справиться с соперником и отыграть хотя бы один мяч. Ливерпуль же в свою очередь имел комфортное преимущество и стремился не допускать ошибок в обороне, что подопечным Клоппа удалось сделать.

Ливерпуль обыграл Лейпциг
Ливерпуль обыграл Лейпциг
Getty Images

До финального свистка никто больше голов не забивал, и, таким образом, “красные“ добыли уверенную гостевую победу. Ответная встреча команд состоится в Ливерпуле 10 марта.

РБ Лейпциг – Ливерпуль – 0:2
Голы: Салах, 53, Мане, 58

РБ Лейпциг: Гулачи – Мукиэле (Орбан, 64), Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо – Забитцер, Айдара (Покльсен, 64), Кампль (Хван Чи Чан, 74) – Нкунку, Дани Ольмо, Адамс.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнолд, Озан Кабак, Хендерсон, Робертсон – Алькантара, (Окслейд-Чемберлен, 72), Вейналдум, Джонс – Салах (Н. Уильямс, 90), Фирмино (Шакири, 72), Мане.

Предупреждения: Айдара, Мукиэле, Нкунку, Анхелиньо, Ольмо – Кабак, Хендерсон.

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Теги: РБ Лейпциг, Ливерпуль, Лига Чемпионов, плей-офф, футбол, отчет о матче
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