РБ Лейпциг - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов

Команды сыграют в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Узнай, где смотреть матч онлайн.

Во вторник, 16 февраля, немецкий РБ Лейпциг сыграет против английского Ливерпуля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Будапеште (Венгрия) на арене Ференц Пушкаш.

Путь команд в 1/8 финала Лиги чемпионов:

“Красные“ попали в плей-офф, выиграв группу D. Подопечные Юргена Клоппа набрали 13 очков, одержав победу в четырех матчах и один раз сыграв вничью.

Лейпциг занял второе место в группе Н, пропустив вперед ПСЖ, хоть у них и было равное количество баллов - 12.

Прогноз букмекеров:

По мнению специалистов, в предстоящем поединке больше шансов на победу у Ливерпуля.

Так, в в различных букмекерских “канторах“ на победу подопечных Клоппа можно поставить с коэффициентом 2.4, а вот триумф Лейпцига оценили в 3.05. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.55.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Лейпциг - Ливерпуль.