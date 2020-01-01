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РБ Лейпциг - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов

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Команды сыграют в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Узнай, где смотреть матч онлайн.
РБ Лейпциг - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов
РБ Лейпциг - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 16 февраля, немецкий РБ Лейпциг сыграет против английского Ливерпуля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Будапеште (Венгрия) на арене Ференц Пушкаш.

Путь команд в 1/8 финала Лиги чемпионов:

“Красные“ попали в плей-офф, выиграв группу D. Подопечные Юргена Клоппа набрали 13 очков, одержав победу в четырех матчах и один раз сыграв вничью.

Лейпциг занял второе место в группе Н, пропустив вперед ПСЖ, хоть у них и было равное количество баллов - 12.

Прогноз букмекеров: 

По мнению специалистов, в предстоящем поединке больше шансов на победу у Ливерпуля.

Так, в в различных букмекерских “канторах“ на победу подопечных Клоппа можно поставить с коэффициентом 2.4, а вот триумф Лейпцига оценили в 3.05. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.55.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча Лейпциг - Ливерпуль.

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Теги: Ливерпуль, футбол, РБ Лейпциг
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