Барселона - ПСЖ: прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

На Камп Ноу состоится первый матч очередного этапа Лиги чемпионов. Узнай, какой прогноз на матч Барселона - ПСЖ.

Во вторник, 16 февраля, Лига чемпионов вернется после зимнего перерыва. В этот день в борьбу за выход в четвертьфинал вступят Барселона и ПСЖ. Матч пройдет на Камп Ноу в 22:00 по киевскому времени.

Путь к стадии 1/8 финала Лиги чемпионов:

В эту стадию турнира каталонцы вышли со второго места группы, пропустив вперед Ювентус, хотя и имея одинаковое количество очков - 15. "Сине-гранатовые" достаточно уверенно выступили в групповом этапе, выиграв 5 из 6 встреч и лишь раз потерпев поражение.

Что касается парижан, то команда заняла первое место в группе, но, как и в случае с Барселоной, набрала одинаковое количество очков с Лейпцигом, занявшим второе место, - 12. ПСЖ в двух матчах проиграл, а в четырех одержал победы.

Прогнозы букмекеров:

Предпочтение в первом матче отдается каталонскому клубу. В различных букмекерских "конторах" на успех "сине-гранатовых" принимают ставки с коэффициентом 1.98, в то время, как победу парижан оценили в 3.85. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.90.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Барселона - ПСЖ.