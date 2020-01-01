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РБ Лейпциг - Ливерпуль: где смотреть матч 1/8 Лиги чемпионов

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Команды сыграют в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Узнай, где смотреть матч онлайн.
РБ Лейпциг - Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов
РБ Лейпциг - Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов

Во вторник, 16 февраля, немецкий РБ Лейпциг сыграет против английского Ливерпуля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Будапеште (Венгрия) на арене Ференц Пушкаш.

Изначально встреча должна была состояться в Германии, но из-за коронавируса поединок перенесли в Венгрию.

Путь команд в 1/8 финала Лиги чемпионов:

"Красные" вышли в плей-офф с первого места в группе D - они набрали 13 очков, одержав победу в четырех матчах и один раз сыграв вничью.

Футболисты Ливерпуля
Футболисты Ливерпуля
Getty Images

Лейпциг занял второе место в группе Н, пропустив вперед ПСЖ, хоть у них и было равное количество баллов - 12.

Футболисты Лейпцига
Футболисты Лейпцига
Getty Images

Где смотреть матч РБ Лейпциг – Ливерпуль?

В Украине эту встречу в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Трансляция начнется в 21:40 по киевскому времени, а сам поединок – в 22:00. Также матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видео-платформа Megogo.

Кроме того, на БИГМИРе будет доступна онлайн-трансляция матча РБ Лейпциг - Ливерпуль, которая начнется 16 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: РБ Лейпциг, Ливерпуль, футбол, Лига Чемпионов
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